Мурманская область. Арктика24.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 25 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 октября.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 - 16.00 – просп.Ленина, 46.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Старостина, 93.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Домостроительная, 14, 16, 16/1, 18, 18/1.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - ул. Шмидта, 21, 29/2 ул. Свердлова, 30, 30 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
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