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Мурманская область. Арктика24.10.19 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 25 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 24 октября  до 16.00 25 октября – просп. Кольский, 70;

8.30 – 16.00 - переулок Дальний, 11; ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 15/55, 16; ул. Павлова, 12, 24, 26, 28, 30, 40, 42/20, 57, 59; ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16б, 18, 20, 22; ул. Радищева, 76; ул. Чехова, 11.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - ул. Аскольдовцев, 33.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 9; ул. Шмидта, 31/1, 33а; ул. Карла Либкнехта, 15а, 23; ул. Адмирала Лобова, 49/17.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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