Мурманская область. Арктика22.09.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 25 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 5;
9.00 – 21.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27; ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 744 человека
-
Последние комментарии
Павел К
22.09.17 15:57
Пока не стреляют, д****и довольны! * - купюры внесены редакцией.
Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Август. Восьмого». Художественный фильм (12+)00:15«Падение Лондона». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс доллара упал на 57 копеек, евро – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!