Плановые отключения в Мурманске на 25 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 сентября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 5;

9.00 – 21.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27; ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.