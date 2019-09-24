Плановые отключения в Мурманске на 25 сентября

По адресу ул.Аскольдовцев д.24 кв.30 нет отопления в ванной, кухне и мал.комнате. Куда только не звоним и пишем. Толку никакого.

Книповича. 49/2 кв.71 нет отопления!!!! Долго еще ждать?! За что мы платим???

Надежда Алдонова

По адресу пр. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ д. 23/2 кв.20 до сих пор холодные батареи. Звоню по номеру 631-051 с 13 сентября, каждый день. Мне обещают, что придут рабочие, но так никто и не приходил. Сегодня 23