Плановые отключения в Мурманске на 25 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 16.00 17 сентября до выполнения работ 27 сентября - ул. Генерала Фролова, 26;
9.00 – 17.00 - ул. Александрова, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22; ул. Халатина, 16, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 75.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2; просп Ленина, 51, 53; ул. Октябрьская, 27, 30; ул. Нахимова, 27, 31.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Скальная, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.