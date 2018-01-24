Плановые отключения в Мурманске на 25 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 января до 16.00 26 января - ул. Капитана Копытова, 8, 16.
От холодного водоснабжения:
8.30 - 17.00 - ул. Генералова, 7/26, 15; ул. Советская, 21, 23; ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 12, 13а; ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 38;
9.00 - 23.00 - пер. Охотничий, 2, 3а, 4, 5, 6, 11, 12, 19.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - ул. Баумана, 28; ул. Генерала Журбы, 4, 10; ул. Володарского, 13, 14, 14а; ул. Адмирала Лобова, 1, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.