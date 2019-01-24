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Мурманская область. Арктика24.01.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 25 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

с 9 часов 24 января до 16 часов 25 января – просп. Кольский, 33; ул. Капитана Копытова, 27.

с 9.30 25 января  до выполнения - ул. Новое Плато, 13, 17, 19.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 3;

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28;

9.00 – 18.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Лобова, 1, 5; ул. Баумана, 28; ул. Володарского, 13, 14, 14а; ул. Халтурина, 1, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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