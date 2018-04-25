Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 31;
900 – 1400 - ул. Героев Рыбачьего, 19; ул. Бабикова, 8 ул. Марата, 18; ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 1; ул. Капитана Орликовой, 55;
9.00 – 15.00 - пр-т. Кольский, 100;
9.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 24; ул. Сафонова, 24/26, 26.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 97;
с 8.00 26 апреля до 16.00 27 апреля - ул. Капитана Орликовой, 18.
От газоснабжения:
9.30 – 1630 - ул. Олега Кошевого, 10, 12 корп. 1; ул. Александра Невского, 71; ул. Комсомольская, 3а, 3б; ул. Гваридейская, 1/15; пер. Русанова, 3, 5;
9.30 – 17.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 2.
От электроснабжения:
9.00 – 13.00 - пер. Русанова, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.