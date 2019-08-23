Плановые отключения в Мурманске на 26 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 20 августа по 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» - 8 домов;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» - 16 домов;

с 8.00 26 августа до 24.00 28 августа - испытания тепловых сетей на гидравлические потери от котельной «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 августа до выполнения работ 26 августа - ул. Володарского, 2/12;

с 15.54 21 августа до выполнения работ 26 августа - ул. Полухина, 22;

с 12.00 18 августа до выполнения работ 27 августа - просп. Ленина, 92.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Александра Невского, 2; ш. Нижнеростинское, 30, 39, 77.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.