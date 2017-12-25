Плановые отключения в Мурманске на 26 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 декабря.
От горячего водоснабжения и отопления:
10.00 – 11.30 - ул. Шевченко, 8.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 11, 13, 15, 17, 21, 23; ул. Скальная, 37.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45.
От электроснабжения:
1.00 – 03.00 – просп. Ленина, 75, 77, 79; ул. Карла Маркса, 14, 16;
2.00 – 05.00 - ул. Карла Маркса, 7; ул. Профсоюзов, 18, 18а, 18б, 20, 24; ул. Софьи Перовской, 16а;
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.