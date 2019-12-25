Плановые отключения в Мурманске на 26 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 25 декабря до 17.00 27 декабря - ул. Крупской, 23, 25, 27, 42.
От холодного и горячего водоснабженияс:
8.00 26 декабря до выполнения работ - ул. Старостина, 19, 21.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00- просп.Кольский, 51а;
9.00 – 16.00 - ул. Автопарковая, 8, 10; просп. Кольский, 55.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - переулок Водопроводный, 3; ул. Карла Либкнехта, 44; ул. Аскольдовцев, 18;
10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.