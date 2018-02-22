Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 26 февраля до 17.00 28 февраля - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.00 — 22.00 - пер. Охотничий, 2, 3а, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 23.59 - ул. Домостроительная, 2а, 24, 30; ш. Верхнеростинское, 51, 55.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 56; ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20; ул. Набережная, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.