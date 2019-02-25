Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 20.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 февраля до 16.00 26 февраля – ул. Капитана Орликовой, 19, 20, 21;
с 9.00 25 февраля до 16.00 27 февраля – просп. Кольский, 165, 167.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 19.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Героев-североморцев, 68, 76 (корп. 2);
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 38.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.