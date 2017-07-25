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Мурманская область. Арктика25.07.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

с 8.00 25 июля до 24.00 7 августа - полная остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома;

с 8.00 26 июля до 24.00 8 августа - полная остановка котельной «мкр.Роста» - 114 домов.

с 8.00 24 июля до 24.00 27 августа - остановка котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» (ЦТП АО «МЭС») – ул. Фестивальная.

Опрессовка тепловых сетей:

с 9.00 24 июля до 24.00 28 июля - опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул.Фестивальная, 25а (ОАО «МРП») - 18 домов;

с 9.00 24 июля до 24.00 28 июля - опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул.Новосельская, 33 (ОАО «ММРП») - 22 дома;

с 8.00 25 июля до 24.00 27 июля - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2» (ул Новое Плато) - 32 дома;

с 8.00 25 июля до 24.00 28 июля - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2А» (Больничный городок) - 114 домов.

От горячего водоснабжения:

с 26 июля 9.00 – по 28 июля - ул. Морская, 3, 5.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Павлова, 47, 49, 51;  ул. Радищева, 74/5, 76, 78; пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Книповича, 21.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 60;

12.00 – 13.00 - пр-д Ледокольный, 17;

12.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 34;

11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

 

 

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