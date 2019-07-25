Плановые отключения в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 23 июля до 24.00 26 июля – опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Новое Плато» – 32 дома;

с 08.00 23 июля до 24.00 26 июля – опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов;

с 8.00 24 июля до 24.00 26 июля – испытания на гидравлические потери от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 23.59 - просп. Кирова, 49, 51; просп. Кольский, 2, 4, 6, 8.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Книповича, 21; ул. Максима Горького, 8; ул. Колхозная, 12; ул. Печенгская, 26; ул. Советская, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.