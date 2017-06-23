Плановые отключения в Мурманске на 26 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 20 июня до 24 часов 26 июня – опрессовка тепловых сетей от Мурманской ТЭЦ – 332 дома;

с 8 часов 26 июня до 24 часов 30 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной «Северная», бойлерных: 171 ,175, 202, 203, 62 и 69 кварталов – 131 дом.

Остановка котельных:

с 8 часов 19 июня до 24 часов 2 июля – полная остановка дизельной котельной (ул. Прибрежная, 1, 6, 23 и 25) - 4 дома;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – полная остановка «Росляково Южное» (уголь) – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.30 – 11.30 - проезд Ледокольный, 23, 25, 27, 29, 31; переулок Якорный, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.