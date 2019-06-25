Плановые отключения в Мурманске на 26 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

с 8.00 25 июня до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 25 июня до 24.00 27 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») – 68 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «МРП») – 18 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8.00 25 июня 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Новое Плато» – 32 дома;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 1 июля - опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») –458 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 21.00 - ул. Подстаницкого, 6.

От газоснабжения:

10.30 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8; ул. Коминтерна, 11/2; ул. Фрунзе, 35, 38; ул. Декабристов, 4/22;

9.00 – 17.00 - ул. Мохнаткина Пахта (мкр Росляково), 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.