Плановые отключения в Мурманске на 26 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - проезд Молодёжный, 11; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24, 26, 28; ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 13.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10;
с 9 часов 26 марта до 17 часов 27 марта - ул. Зелёная, 32, 34;
с 9 часов 26 марта до 17 часов 28 марта - ул. Марата, 18.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 73;
10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.