Плановые отключения в Мурманске на 26 марта

Аннушка.

Слили господина Баталова. ОБРАЩЕНИЕ К ДИРЕКТОРУ ЧОУ "ПИОНЕР"! Мадам Ушинская И. А., ты вынуждена будешь лишиться части барыша! Ты меня поняла, красавица! Ира, сама не плачь и не кисни и маме передай