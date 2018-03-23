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Мурманская область. Арктика23.03.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 26 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - проезд Молодёжный, 11; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24, 26, 28; ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 13.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10;

с 9 часов 26 марта до 17 часов 27 марта - ул. Зелёная, 32, 34;

с 9 часов 26 марта до 17 часов 28 марта - ул. Марата, 18.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 73;

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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