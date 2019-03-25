Плановые отключения в Мурманске на 26 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 марта до 16.00 26 марта - ул. Халтурина, 1;
с 9.00 25 марта до 16.00 27 марта - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3;
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 36, 38.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Гвардейская, 22. 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Скальная, 6, 8, 10;
9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 81, 83/1, 85; ул. Ивченко, 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 27; просп. Ленина, 65; ул. Капитана Егорова, 13; ул. Хлобыстова, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.