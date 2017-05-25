Мурманская область. Арктика25.05.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 26 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 24 мая до 17 часов 26 мая - ул. Марата, 6; ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19;
9.00 – 15.00 - ул. Николаева, 1/9.
От электроснабжения:
1.00 – 06.00 - ул. Карла Маркса, 7а; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 14, 16, 16а;
12.00 – 14.00 - ул. Морская, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовал: 621 человек
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРаскатали губу россияне, мечтая о «нормальной жизни»В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года-PRO ВалютуКурс евро вырос на 9 копеек, доллара снизился на 20 копеекРубль растёт благодаря возобновлению роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференцияВ Мурманске проходит II региональная инвестиционная энергетическая конференция-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 маяПаводковые воды отступили от котельной «Северная»-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг