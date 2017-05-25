Плановые отключения в Мурманске на 26 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 мая.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 24 мая до 17 часов 26 мая - ул. Марата, 6; ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19;

9.00 – 15.00 - ул. Николаева, 1/9.

От электроснабжения:

1.00 – 06.00 - ул. Карла Маркса, 7а; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 14, 16, 16а;

12.00 – 14.00 - ул. Морская, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.