Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 ноября до 16.00 26 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 65, 67;
с 9.00 25 ноября до 16.00 27 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3, 69, 71;
9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 75;
9.00 – 17.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
10.00 – 13.00 - ул. Крупской, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Ростинская, 8.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 13, 19; просп. Кирова, 31а; ул. Папанина, 5, 7, 9, 12, 14; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1, 46 корп. 2;
10.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 29.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Подстаницкого, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.