Плановые отключения в Мурманске на 26 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 20.00 - ул. Кильдинская, 1; ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 - 20.00 - ул. Володарского, 18; ул. Папанина, 5, 7, 9; ул. Софьи Перовской, 26.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - ул. Полухина, 14в, 16; ул. Гаджиева, 13
От электроснабжения:
1.00 - 6.00 - просп. Ленина, 16а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.