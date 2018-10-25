Плановые отключения в Мурманске на 26 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – до выполнения - ул. Капитана Пономарева, 4, 4а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 9; ул. Шмидта, 31/1, 33а; ул. Карла Либкнехта, 25, 27; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1.
От электроснабжения:
1.00 – 06.00 - ул. Капитана Егорова, 2;
9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173; просп. Кольский, 69;
10.00 – 11.00 - ул. Ломоносова, 1/13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.