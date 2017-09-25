Мурманская область. Арктика25.09.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 26 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
11.00 – 17.00 – просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 сентября до 16.00 27 сентября - просп. Кольский, 61, 67, 69, 102.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Радищева, 18, 19, 22; ул. Адмирала Лобова, 32/13; ул. Героев Рыбачьего, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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