Плановые отключения в Мурманске на 26 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 12; ул. Калинина, 44, 52, 71; ул. Шестой Комсомольской Батареи, 45, 53;
9.00 – 21.00 - бульвар Театральный, 6; ул. Дзержинского, 3; ул. Шмидта, 29/2, 31/1.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3а,3б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27; ул. Аскольдовцев, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2; просп. Ленина, 53, 61; ул. Октябрьская, 30; ул. Нахимова, 5, 7, 11, 11а;
10.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 7.
От электроснабжения
10.30 – 14.00 - ул. Полухина, 9, 9а, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.