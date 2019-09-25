Плановые отключения в Мурманске на 26 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16.00 17 сентября до выполнения работ 27 сентября - ул. Генерала Фролова, 26.

От горячего водоснабжения:

с 13.50 25 сентября до выполнения работ 25 октября - ул. Сафонова, 47.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00, ул. Крупской, 11.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12; просп. Ленина, 55, 60, 62/11; ул. Октябрьская, 36, 40; ул. Нахимова, 30, 32;

10.00 – 17.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.