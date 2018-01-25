Плановые отключения в Мурманске на 26 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19; ул. Свердлова, 82.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 25 января до 16 часов 26 января - ул. Капитана Копытова, 8, 16.
От холодного водоснабжения:
09.00 – 14.00 - просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21; ул. Хлобыстова, 25; ул. Гаджиева, 6а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 30, 32; ул. Халтурина, 1, 11;ул. Коминтерна, 17; ул. Карла Маркса, 4; ул. Адмирала Лобова, 9, 9 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.