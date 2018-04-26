Плановые отключения в Мурманске на 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 102; ул. Бабикова, 9; ул. Героев Рыбачьего, 22; ул. Капитана Орликовой, 54; ул. Крупской, 33; ул. Марата, 20.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 24; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 11а, 13а, 15, 15а;
9.00 – 18.00 – просп. Ленина, 88;
с 8.00 26 апреля до 16.00 27 апреля - ул. Капитана Орликовой, 18.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 75;
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 50.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 11, 17, 19, 21/4, 23/5, 25, 27, 29, 29а, 30, 31, 32/6, 33, 35, 38; ул. Халтурина, 1, 3, 4, 7, 11, 15, 16, 33, 35, 44 ул. Максима Горького, 2/12, 15, 17/14; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20 ул. Генерала Фролова, 15/55; ул. Колхозная, 4/6; ул. Печенгская, 24, 26 ул. Владимирская, 17; ул. Новосельская, 4, 6.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Инженерная, 6 просп. Героев-североморцев, 25; ул. Володарского, 2/12;
9.30 – 17.00 - просп. Ленина, 63.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.