Плановые отключения в Мурманске на 27 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 26 августа до 24.00 28 августа - испытания тепловых сетей на гидравлические потери от котельной «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.00 18 августа до выполнения работ 27 августа – просп. Ленина, 92;

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - Северный проезд, 5, 7.

От холодного и горячего водоснабжения:

с 10.00 27 августа до выполнения работ - ул. Капитана Копытова, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 6, 2 корп. 7, 9, 9а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 41, 43, 45.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Аскольдовцев, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.