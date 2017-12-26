Плановые отключения в Мурманске на 27 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 декабря.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 50 ул. Торцева, 1а.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Кильдинская, 1; ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27;
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 11 .13, 15, 17, 21, 23; ул. Скальная, 37.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 13.00 – просп. Кольский, 82, 84.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 24.00 – просп. Ленина, 52, 54, 60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.