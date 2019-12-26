Плановые отключения в Мурманске на 27 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21; ул. Гаджиева, 6а; ул. Хлобыстова, 23, 25.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 декабря до выполнения работ 27 декабря - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 2;
с 13.00 26 декабря до выполнения работ 27 декабря - ул. Старостина, 21;
с 9.00 27 декабря до выполнения работ - ул. Старостина, 19.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 – просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28В, 30; ул. Полярной Дивизии, 1/16.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 27 декабря до выполнения работ - ул. Старостина, 19, 21;
9.00 – 16.00 - ул. Автопарковая, 8, 10; просп. Кольский, 55.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Комсомольская, 6; ул. Привокзальная, 6; ул. Аскольдовцев, 30 корп. 2.
От электроснабжения:
11.00 – 15.00 – просп. Кольский, 167.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.