Плановые отключения в Мурманске на 27 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 26 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 февраля до 16.00 27 февраля - просп. Кольский, 165;
с 9.00 26 февраля до 16.00 27 февраля - ул. Капитана Орликовой, 57, 58, 59, 60;
с 9.00 27 февраля до 17.00 28 февраля - ул. Капитана Орликовой, 7, 44, 45.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 43, 47, 49а, 49в, 51, 51 корп. 2, 55; ул. Автопарковая, 1, 8, 10, 12, 20.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 7; пр-т. Капитана Тарана, 20, 21, 22; ул. Софьи Перовской, 10, 11, 11а, 14; просп. Героев-североморцев, 75, 78 корп. 2;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 2.
От электроснабжения:
1.00 – 02.00 - ул. Папанина, 30, 32, 34/25; ул. Челюскинцев, 17/24, 21а, 21б, 23а;
9.00 – 13.00 - ул. Сивко, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.