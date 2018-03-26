Плановые отключения в Мурманске на 27 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - Молодёжный проезд, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65, 67;
с 9 часов 26 марта до 17 часов 27 марта - ул. Зелёная, 32, 34;
с 8 часов 27 марта до 16 часов 28 марта – просп. Кирова, 17, 19/24;
с 9 часов 26 марта до 17 часов 28 марта - ул. Марата, 18.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 37; ул. Капитана Копытова, 46, 47, 48, 49, 50;
9.30 – 18.00 – просп. Ленина, 70.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Бабикова, 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 18, 20; ул. Капитана Буркова, 25; ул. Каменная, 2 корп. 2; просп. Ленина, 65, 67; ул. Капитана Егорова, 13; ул. Хлобыстова, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.