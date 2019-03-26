Плановые отключения в Мурманске на 27 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 марта до 16.00 27 марта - ул. Ломоносова, 10 корп.1;
с 9.00 26 марта до 17.00 28 марта - ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59;
с 9.00 27 марта до 16.00 29 марта - ул. Капитана Пономарева, 5, 9 корп. 5, 11; ул. Ломоносова, 1/13;
9.00 – 15.00 – Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 5.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 27 марта до выполнения - ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.