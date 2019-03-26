Плановые отключения в Мурманске на 27 марта

Мимо проходящий А в это время глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается, что финансирование образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет не позволит сделать качественный рывок в этих сферах и достичь нацио Комментарий к новости: Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона

Наталья Забавно! Теперь буду с интересом ждать, сколько времени потребуется на назначение нового министра и сколько времени на то, чтобы навести порядок в региональном здравоохранении. Комментарий к новости: Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона