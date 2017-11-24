Плановые отключения в Мурманске на 27 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 - 17.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 ноября до 17.00 28 ноября – просп. Кольский, 33; ул. Бабикова, 3;

с 9.00 27 ноября до 17.00 29 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 46, 48.

От холодного водоснабжения:

8.30 - 16.00 - ул. Радищева, 35/8, 37/7; ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6; ул. Павлова, 19, 21, 23;

9.00 - 23.00 - пр-д. Речной, 2, 7, 9; просп. Героев-североморцев, 89, 91, 95, 100, 101, 103;

9.00 - 24.00 - ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.