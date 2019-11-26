Плановые отключения в Мурманске на 27 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 ноября до 16.00 28 ноября - ул. Бабикова, 1, 3;

с 9.00 27 ноября до 16.00 29 ноября - ул. Шевченко, 1а, 6а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 20, 21, 22; просп. Кирова, 38, 40; ул. Папанина, 16, 20, 22; ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.