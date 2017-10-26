Мурманская область. Арктика26.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 27 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 октября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 31.
От холодного водоснабжения:
11.00 – 14.30 - ул. Гаджиева, 6.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шмидта, 31/1, 33а; ул. Подстаницкого, 18; прос. Героев-североморцев, 3 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
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Роман
26.10.17 01:15
Т***и е******е * - купюры редакции.
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Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
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