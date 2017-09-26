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Мурманская область. Арктика26.09.17 17:53

Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 сентября до 20.00 28 сентября  - Верхнеростинское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 17.00 - ул. Советская, 6 (мкр. Росляково).

От газоснабжения:

9.30 - 16.00 - ул. Радищева, 55, 60/2, 62/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

 

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