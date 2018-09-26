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Мурманская область. Арктика26.09.18 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 сентября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12;  ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15;

9.00 – 18.00 - пер. Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8; ул. Шмидта, 9, 11, 11а, 17.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 18, 20.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - пер. Дальний, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59; ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22; ул. Радищева, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 76; ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5; ул. Генерала Фролова, 2, 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15/55, 16, 22, 24, 24а, 26; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37; ул. Рогозерская, 15, 17.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1; просп. Ленина, 55, 60, 62/11; ул. Папанина, 30; ул. Нахимова, 27, 30; ул. Инженерная, 12; ул. Аскольдовцев, 47;

10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 32;  ул. Шевченко, 1а.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Олега Кошевого, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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