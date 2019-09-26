Мурманская область. Арктика26.09.19 17:54
Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Приморская 1 (мкр. Росляково); ш. Североморское, 2. (мкр. Росляково); ул. Школьная, 2 (мкр. Росляково).
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Ленина, 68, 70;
10.00 – 17.00 - ул. Гвардейская, 1/15.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Дмитрий
25.09.19 23:11
Нет отопления в ванной комнате с лета. Звонить в 051 бесполезно. Ленина 95-21
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Алла Рослякова
25.09.19 14:32
По адресу ул. Инженерная дом 7, нет отопления. Сколько можно ждать?
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Эльвира
25.09.19 13:14
Добрый день. Наша парадная находится в углу дома(угол внутренний), козырёк или навес не установлен. Во время дождя пока открываешь дверь на людей льётся поток воды, а во время снегопада и оттепели па
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара повысился на 10 копеек, евро - снизился на 20-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыВ облдуме рассмотрели изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот»
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 213 человека