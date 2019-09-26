Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября

Нет отопления в ванной комнате с лета. Звонить в 051 бесполезно. Ленина 95-21

По адресу ул. Инженерная дом 7, нет отопления. Сколько можно ждать?

Эльвира

Добрый день. Наша парадная находится в углу дома(угол внутренний), козырёк или навес не установлен. Во время дождя пока открываешь дверь на людей льётся поток воды, а во время снегопада и оттепели па