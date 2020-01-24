Мурманская область. Арктика24.01.20 17:48
Плановые отключения в Мурманске на 27 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 января до 16.00 29 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 29.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - просп. Ленина, 1; пр. Кирова, 54.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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