Плановые отключения в Мурманске на 28 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8 часов 28 августа до 24 часов 30 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8;

с 9 часов 28 августа до 17 часов 30 августа - ул. Зои Космодемьянской, 27, 29; ул. Олега Кошевого, 12 (корп. 2);

с 17 часов 28 августа до 17 часов 29 августа - ул. Копытова, 5.

От холодного водоснабжения:

8.00 – 21.00 - ул. Полярные Зори, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1; ул. Трудовые Резервы, 3, 5;

8.30 – 24.00 - ул. Воровского, 20;

9.00 – 24.00 - ул. Осипенко, 37а; ул. Гончарова, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20; ул. Урицкого, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.