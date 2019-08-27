Плановые отключения в Мурманске на 28 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 августа.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 26 августа до 24.00 28 августа - испытания тепловых сетей на гидравлические потери от котельной «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - Северный проезд, 5, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 30, 32, 34; ул. Ростинская, 1, 3, 7, 9; ул. Сафонова, 37, 39, 43, 45, 47; ул. Сивко, 3, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Полухина, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16б.

От электроснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 29 корп. 1;

10.00 – 17.00 - ул. Миронова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.