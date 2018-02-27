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Мурманская область. Арктика27.02.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 февраля.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 — 16.00 -  ул. Аскольдовцев, 9/22.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 26 февраля  до 17.00 28 февраля -  ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

с 9.00 27 февраля   до 17.00 1 марта - ул. Беринга, 1;

с 8.00 28 февраля  до 17.00 2 марта -  просп. Кольский, 72, 76, 78, 166;

9.00 — 13.00 - ул. Мира, 11, 13, 15, 17, 21, 23; ул. Скальная, 37.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47а, 49/17;  ул. Торцева, 11, 15.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Крупской, 1, 3, 5; ул. Героев Рыбачьего, 47, 47а.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Бабикова, 7; пр. Капитана Тарана, 20, 21, 22; ул. Софьи Перовской, 16, 18, 23/19, 27; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 3.

От электроснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Халтурина, 33, 35;

11.00 — 13.00 - ул. Бабикова, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

Комментарии

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