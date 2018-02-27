Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля

марина У нас пагарела квартира . ЖКХ с нас требует деньги за побелку подъезда . у нас нету не одной просрочки , оплачиваем обще домовые и кап. ремонт . Сказали если мы не оплатим на нас подадут в суд. Подска Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Максим А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел. Комментарий к новости: «Фантазия» Нины Подгорновой вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки