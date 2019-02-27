Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 19, 21; ул. Постаницкого, 2, 4, 6, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 февраля до 17.00 28 февраля - ул. Капитана Орликовой, 7, 44, 45 ;
9.00 – 14.00 - ул. Мира, 4 корп. 1, 4 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 47а, 49/17; ул. Торцева, 11, 15.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 9.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Книповича, 35 корп. 3;
11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 33;
17.00 – 18.00 - ул. Судоремонтная, 40.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.