Плановые отключения в Мурманске на 28 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 25 июня до 24 часов 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

c 8 часов 26 июня до 24 часов 29 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «МРП») – 18 домов;

c 8 часов 26 июня до 24 часов 2 июля - опрессовка тепловых сетей от восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

c 8 часов 26 июня до 24 часов 9 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 2 корп. 6, 2 корп. 7, 4, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 3, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 9, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Самойловой, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.