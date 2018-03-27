Мурманская область. Арктика27.03.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 28 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - Молодёжный проезд, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 26 марта до 17 часов 28 марта - ул. Нахимова, 11а;
с 8 часов 27 марта до 16 часов 28 марта – просп. Кирова, 17, 19/24;
с 9 часов 26 марта до 17 часов 28 марта - ул. Марата, 18.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 35, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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евгения
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sosed51
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Known
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