Плановые отключения в Мурманске на 28 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 40 (корп. 3, 4, 5).

От горячего водоснабжения и отопления:

с 9.00 26 марта до 17.00 28 марта – ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59;

с 9.00 27 марта до 16.00 29 марта – ул. Капитана Пономарева, 5, 9 (корп. 5), 11; ул. Ломоносова, 1/13.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 131, 133, 135;

9.30 – 17.00 - пер. Русанова, 10, 15;

10.00 – 12.00 - ул. Беринга, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 – просп. Героев-североморцев, 81, 83/1, 85; ул. Ивченко, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Профессора Сомова, 5, 6, 7, 11; ул. Капитана Егорова, 19; ул. Коминтерна, 9/1; ул. Хлобыстова, 15;

10.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.