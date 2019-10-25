Плановые отключения в Мурманске на 28 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 октября до выполнения работ 28 октября - ул. Советская (жилой район Росляково), 9 корп. 2, 11; ул. Школьная (жилой район Росляково), 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Осипенко, 37а; просп. Кольский, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49в, 51, 51 корп. 2, 51а, 53, 53а, 55, 55а; ул. Автопарковая, 1, 8, 10, 12, 20; ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.