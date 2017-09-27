Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 сентября.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Пушкинская, 5, 7, 10, 12, 14;
9.00 – 16.00 - ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27; ул. Баумана, 65;
9.00 – 14.00 - ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 4; ул. Нахимова, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11; ул. Жуковского, 4, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.