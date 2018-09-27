Мурманская область. Арктика27.09.18 17:46
Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 сентября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Гагарина, 10.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 12; просп. Ленина, 68, 70.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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